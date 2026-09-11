Pelindo Banten Buka Pelabuhan Ciwandan untuk Dukung Pencarian Jurnalis Hilang Kontak

jpnn.com, JAKARTA - Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap rombongan jurnalis yang dilaporkan hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Banten.

Operasi pencarian dilakukan dengan melibatkan sejumlah unsur dan armada.

Plt. General Manager Pelindo Regional 2 Banten Achmad Yoga Suryadarma mengatakan Pelindo Banten mendukung upaya pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan dengan menyediakan fasilitas kepelabuhan, termasuk memfasilitasi penggunaan area dermaga di Pelabuhan Ciwandan sebagai lokasi bersandar Kapal Negara (KN) SAR 247 Tetuka milik Basarnas.

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"Dukungan fasilitas kepelabuhanan ini menjadi bagian dari kontribusi Pelindo Banten dalam membantu kelancaran operasi pencarian dan pertolongan," tutur Yoga, Jumat (11/9).

Pelindo Regional 2 Banten juga memastikan koordinasi di lingkungan pelabuhan berjalan dengan baik sehingga kebutuhan operasional kapal SAR dapat didukung sesuai ketentuan dan kondisi di lapangan.

“Kami berharap dukungan ini dapat membantu kelancaran proses pencarian,” ujar Yoga.

Selain mendukung kebutuhan operasional pencarian, Yoga juga menyampaikan perhatian dan doa bagi rombongan jurnalis yang hingga kini masih dalam pencarian.

“Doa terbaik kami panjatkan untuk seluruh rombongan jurnalis dan keluarga yang saat ini masih menanti kabar," jelas Yoga.