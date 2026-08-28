Pelindo dan BNN Edukasi 900 Pelajar di 4 Kota untuk Merdeka Tanpa Narkoba
jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 900 pelajar di sembilan sekolah yang tersebar di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar mendapatkan edukasi bahaya narkoba.
Hal itu merupakan kolaborasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda lewat program “Sobat ANANDA BERSINAR: Merdeka Tanpa Narkoba”.
Group Head Keberlanjutan Korporasi Pelindo, Usman Saroni, mengatakan perhatian Pelindo terhadap kawasan pelabuhan tidak terbatas pada aspek infrastruktur dan operasional, tetapi juga mencakup masyarakat yang hidup dan tumbuh di sekitarnya.
“Bagi Pelindo, menjaga pelabuhan bukan hanya mengenai keamanan dan kelancaran operasional, tetapi juga ikut memastikan generasi muda terlindungi dari ancaman narkoba,” ungkap Usman.
Di Jakarta, salah satu kegiatan dilaksanakan di SMA Negeri 18 Jakarta Utara. yang berada di kawasan Tanjung Priok dan termasuk dalam ring 1 wilayah operasional Pelindo.
Pemilihan sekolah di sekitar wilayah operasional menjadi bagian dari upaya Pelindo berkontribusi membangun lingkungan masyarakat sehat dan produktif, termasuk menghadapi tantangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
Melalui program tersebut, para pelajar dibekali pengetahuan mengenai bahaya narkoba, faktor risiko penyalahgunaan, serta pentingnya membangun lingkungan pergaulan yang sehat. Edukasi dilakukan secara interaktif melalui sosialisasi, diskusi, dan tanya jawab bersama narasumber dari BNN.
Menurut Usman, kolaborasi dengan BNN menjadi penting karena pencegahan penyalahgunaan narkoba membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Sebanyak 900 pelajar di sembilan sekolah yang tersebar di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar mendapatkan edukasi bahaya narkoba.
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