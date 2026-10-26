Pelindo FC Raih Gelar Champion di Ajang FIFCO World Corporate Champions Cup 2026

jpnn.com, TURKI - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo melalui tim minisocccer, Pelindo FC meraih gelar Champion dalam ajang FIFCO World Corporate Champions Cup 2026 yang berlangsung di Antalya, Turki pada 22–25 Oktober 2026.

Pada kategori 35+ Men, Pelindo FC menutup turnamen dengan kemenangan 2–0 atas Yap? Kredi asal Turkey pada pertandingan Grand final.

Keberhasilan tersebut menjadi kelanjutan perjalanan Pelindo FC setelah sebelumnya menjuarai Corporate Super League (CSL) di tingkat nasional dan memperoleh kesempatan mewakili Indonesia pada kompetisi Minisoccer korporasi internasional tersebut.

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Dari enam pertandingan yang dimainkan, Farid Padang yang merupakan Direktur Komersial Pelindo yang juga sebagai kapten tim Pelindo FC mencatat lima kemenangan dan satu hasil imbang.

Pelindo FC mengawali kompetisi dengan kemenangan 6–1 atas Telerko dari Turki, kemudian bermain imbang 1–1 dengan Mixo Pro asal Ukraina, dan menang 5–0 atas Lion Heart Security Limited dari Ghana.

Dengan menjadi juara di edisi ke-8 FIFCO, Pelindo FC memperoleh kesempatan untuk berlaga pada edisi berikutnya yang akan digelar di Dubai pada 2027.

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Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar mengapresiasi perjuangan dan pencapaian Pelindo FC yang mampu membawa nama Pelindo sekaligus Indonesia di kompetisi internasional.