Pelindo Jadikan Momentum Harkitnas 2026 untuk Memperkuat Budaya Kerja dan Pelayanan
jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menjadikan momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2026 untuk menegaskan kembali pentingnya penguatan budaya kerja dan kualitas pelayanan dalam menghadapi tantangan industri kepelabuhanan dan logistik yang semakin dinamis.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Direktur Pelindo Drajat Sulistyo saat bertindak sebagai pembina upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 di Halaman Kantor Pelindo Regional 2, Rabu (20/5).
Upacara tersebut diikuti jajaran manajemen dan pekerja Pelindo.
Drajat dalam amanatnya menyampaikan tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini 'Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara' menjadi refleksi penting bagi seluruh pekerja Pelindo untuk terus menjaga semangat kebangsaan melalui kontribusi nyata di bidang pelayanan kepelabuhanan.
“Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2026 menjadi momentum bagi insan Pelindo untuk memperkuat semangat persatuan, kolaborasi, dan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pengguna jasa pelabuhan," ujar Drajat dalam amanatnya.
Dia berpesan semangat kebangkitan harus tercermin melalui peningkatan kinerja, transformasi berkelanjutan, serta kontribusi nyata Pelindo dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Drajat menegaskan transformasi Pelindo tidak hanya berfokus pada aspek bisnis dan operasional, tetapi juga pada penguatan budaya kerja yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan.
Ini amanat Wakil Direktur Pelindo Drajat Sulistyo saat bertindak sebagai pembina upacara peringatan Harkitnas 2026
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Manifesto Kebangkitan Nasional: Membakar Kembali Api Trisakti di Tengah Badai Krisis Menuju Indonesia Emas 2045
- Mensesneg Pastikan Prabowo Hadiri Rapat Paripurna DPR RI Besok
- Menaker Yassierli Tekankan Pekerja Memperkuat Inovasi di Tengah Perubahan Global
- IPC TPK Tumbuh Positif Pada Awal Triwulan II 2026
- Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Gaungkan Kebangkitan Budaya Lewat Orkestara Gregah Nusa
- Bank Mandiri Salurkan 28 Ribu Paket Sembako di Momentum Hari Kebangkitan Nasional