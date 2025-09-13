Pelindo Kembali Masuk Daftar Fortune Indonesia 100 Berkat Kinerja Positif di 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo kembali masuk ke dalam daftar Fortune Indonesia 100 berdasarkan kinerja tahun fiskal 2024.

Kinerja positif tahun 2024 membawa BUMN Kepelabuhan tersebut dalam daftar yang memuat 100 perusahaan terbesar di Indonesia.



Majalah Fortune Indonesia menempatkan Pelindo pada peringkat ke-4 untuk kategori di sektor infrastructures dan peringkat ke-37 di antara 100 perusahaan dengan pendapatan terbesar di Indonesia pada tahun ini.



Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono menyampaikan Pelindo berhasil menjaga kinerja operasional tetap tumbuh di tengah dinamika perekonomian global pada 2024.



"Masuknya kembali Pelindo dalam daftar Fortune Indonesia 100 menjadi motivasi tambahan bagi seluruh insan Pelindo untuk terus mewujudkan pelayanan yang lebih baik dan berdaya saing, berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta memberi nilai tambah bagi masyarakat," kata Arif dalam keterangannya, Sabtu (13/9).



Pada 2024, pendapatan usaha Perseroan tercatat Rp 34,8 triliun, dan kontribusi Pelindo kepada negara melalui setoran Dividen, PNBP, Konsesi, PPH, PPN dan PBB mencapai Rp 7,47 triliun.



Capaian tersebut didukung oleh kinerja operasional yang tercatat tumbuh di seluruh lini layanan pelabuhan termasuk trafik peti kemas dan juga multipurpose.



"Sepanjang tahun 2024, arus peti kemas tercatat mencapai 18,8 juta TEUs, meningkat tujuh persen dibandingkan tahun 2023. Sementara itu, arus barang juga naik hingga 201 juta ton, tumbuh 18 persen dari tahun sebelumnya," tambah Arif.



Dalam menjalankan aktivitasnya, Pelindo senantiasa berkomitmen untuk terus menjaga kelestarian ekosistem laut di sekitar wilayah operasional, seperti misalnya berpartisipasi dalam konservasi padang lamun, mangrove, terumbu karang, dan habitat dugong di Bintan, Kepulauan Riau.



Hal ini membuka peluang pengembangan wisata edukasi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat pesisir, sekaligus memperkuat kolaborasi Pelindo dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

"Pelabuhan tidak bisa dilepaskan dari laut. Karena itu, menjaga lingkungan pesisir adalah bagian dari tanggung jawab kami agar aktivitas pelabuhan tetap berkelanjutan," pungkas Arif. (mrk/jpnn)