jpnn.com, SURABAYA - Kekayaan tradisi bahari Bulukumba yang dikenal melalui warisan pembuatan kapal Pinisi menjadi salah satu gambaran eratnya kehidupan masyarakat dengan dunia maritim.

Di tengah perkembangan teknologi dan industri logistik, potensi tersebut perlu diimbangi dengan pengenalan berbagai peluang baru di sektor maritim kepada generasi muda.

Melalui program Pelindo Mengajar, PT Pelindo Terminal Petikemas hadir di SMA Negeri 1 Bulukumba, Sulawesi Selatan, untuk memperkenalkan dunia kepelabuhanan, logistik, dan peluang karir di industri maritim modern.

Kegiatan yang diikuti 120 siswa tersebut menghadirkan Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo Terminal Petikemas, Muhajir Djurumiah, sebagai pemateri.

Para siswa diajak memahami peran pelabuhan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari distribusi kebutuhan masyarakat, konektivitas antarpulau, hingga perdagangan internasional.

Muhajir menjelaskan bahwa pelabuhan merupakan salah satu simpul penting dalam rantai logistik nasional. Berbagai barang yang digunakan masyarakat, mulai dari bahan pangan, pakaian, hingga perangkat elektronik, dapat melalui proses distribusi yang melibatkan kapal, terminal peti kemas, dan jaringan transportasi sebelum sampai kepada konsumen.

“Pelabuhan tidak hanya menjadi tempat kapal bersandar dan peti kemas dibongkar muat. Di balik aktivitas tersebut terdapat sistem logistik yang menghubungkan berbagai wilayah dan mendukung pergerakan ekonomi. Kami ingin para siswa memahami bahwa industri maritim memiliki peran besar dalam kehidupan sehari-hari sekaligus membuka banyak peluang bagi masa depan mereka,” ujar Muhajir.

Dalam kegiatan tersebut, para siswa juga diperkenalkan dengan proses operasional terminal peti kemas, penggunaan peralatan bongkar muat, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pelabuhan.