Pelindo Melatih 100 Pelaku UMK di Sulteng untuk Naik Kelas

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelindo Regional 4 memperluas dukungan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Sulawesi Tengah melalui pelatihan manajemen keuangan.

Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ali Sodikin menyampaikan program itu menjadi bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelindo, yang diarahkan untuk membina dan meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil binaan perusahaan agar lebih tangguh secara ekonomi.



Menurut Ali, literasi keuangan dipilih karena penting bagi keberlanjutan usaha kecil.

Pelindo tidak hanya fokus pada bisnis kepelabuhanan.

"Kami berkepentingan mendorong UMK agar naik kelas, sebab pelaku usaha yang kuat akan menggerakkan roda ekonomi, termasuk di sekitar pelabuhan,” ujarnya.



Pelatihan berlangsung sehari penuh dengan materi praktis, mulai dari pengenalan laporan keuangan, perhitungan break even point, pencatatan akuntansi, hingga praktik menyusun jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo.

Peserta juga dikenalkan dengan aplikasi SIAPIK BI, yang memudahkan pencatatan transaksi secara sederhana.



Ali menegaskan pemahaman teknis ini dapat membantu UMK mengelola modal secara lebih terukur.

"Dengan laporan keuangan yang akuntabel, usaha kecil berpeluang mengembangkan pasar, memperkuat rantai pasok, sekaligus membuka lapangan kerja baru,” katanya.



Program itu melengkapi dukungan Pelindo yang diberikan melalui penyaluran permodalan, UMK yang sudah memiliki literasi keuangan diharapkan mampu mengelola pinjaman dengan lebih bijak.

“Pelindo ingin memastikan pendampingan tidak berhenti di pelatihan, melainkan memberi akses pada jaringan perbankan agar usaha benar-benar berkembang,” tutur Ali.



Adapun pelatihan itu digelar di dua kabupaten sekaligus. Setelah sehari sebelumnya berlangsung di Tolitoli, kegiatan serupa kembali diselenggarakan di Kabupaten Buol pada Kamis (11/9/2025). Masing-masing lokasi diikuti 50 pelaku UMK, dengan materi yang sama.(mcr10/jpnn)