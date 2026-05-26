Pelindo Petikemas Setor Rp 1,73 Triliun ke Negara, Bukti Nyata Dukung Fiskal Nasional

PT Pelindo Terminal Petikemas mencatat kontribusi kepada negara mencapai Rp 1,73 triliun sepanjang 2025 sebagai bukti nyata dalam mendukung fiskal nasional.

jpnn.com, SURABAYA - PT Pelindo Terminal Petikemas mencatat kontribusi kepada negara mencapai Rp 1,73 triliun.

Setoran sepanjang tahun 2025 ini mencerminkan kuatnya peran perusahaan dalam menyokong fiskal nasional.

Kontribusi tersebut terdiri atas setoran pajak sebesar Rp 1,45 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 55,59 miliar, serta pembayaran konsesi sebesar Rp 224,5 miliar.

Dari total pajak yang disetorkan, kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 485,45 miliar.

Selain itu, terdapat kontribusi signifikan dari PPh Pasal 25/29 senilai Rp 360,13 miliar dan PPh Pasal 21 sebesar Rp 267,35 miliar.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan kontribusi perusahaan kepada negara merupakan wujud kepatuhan terhadap regulasi dan kewajiban yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Widyaswendra, setoran sebesar Rp 1,73 triliun tersebut menjadi bukti komitmen dan kontribusi perusahaan dalam mendukung perekonomian nasional.

