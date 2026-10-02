Pelindo Sinergi Lokaseva Beri Pelatihan Para Disabilitas Netra di Semarang

jpnn.com, SEMARANG - PT Pelindo Sinergi Lokaseva (PT PSL) memperkuat komitmennya dalam mendorong kemandirian masyarakat disabilitas melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Sahabat Inspiratif Pelindo – PIJAR (Pijat Netra Berdikari) 2026.

Senior Vice President Sekretariat Perusahaan PT Pelindo Sinergi Lokaseva Dewi Fitriyani mengatakan keberlanjutan PIJAR merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan program TJSL yang tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mendorong masyarakat memiliki kemampuan dan kesempatan untuk berkembang dan mandiri.

Memasuki tahun ketiga, program pemberdayaan penyandang disabilitas netra ini diperluas ke Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Semarang, dengan memberikan pelatihan profesi terapis pijat tradisional kepada 20 orang disabilitas netra.



“Program Sahabat Inspiratif Pelindo – PIJAR kami yakini dapat menjadi sebuah sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama membangun ekosistem yang inklusif dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh, berkarya, dan berkontribusi. Kami berharap keterampilan yang diperoleh melalui program ini dapat menjadi bekal bagi para peserta untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan,” ujar Dewi.



Program PIJAR telah berjalan sejak 2024 melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Cabang Jakarta Utara.

Program dilaksanakan dengan memberi pelatihan dan sertifikasi pijat tuna netra serta pemberian alat bantu praktik.

Kemudian pada 2025 perusahaan memberikan bantuan lanjutan berupa penyediaan fasilitas praktik pijat netra di Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Tanjung Priok.



Pada 2026 ini, PSL kembali menggelar program PIJAR berkolaborasi dengan PERTUNI Semarang, serta Dinas Sosial setempat untuk memberdayakan 20 penyandang disabilitas netra.

Rangkaian kegiatan meliputi sosialisasi, pelatihan dan sertifikasi teknik pijat dasar, pendampingan, serta pemberian sarana pendukung.

Sejak diluncurkan pada 2024 hingga saat ini, Program PIJAR telah menjangkau 70 orang penyandang disabilitas netra di Jakarta dan Semarang.

Sebagian peserta kini telah aktif memberikan layanan pijat secara mandiri maupun bekerja pada usaha kesehatan tradisional



“Kami berharap para peserta tidak hanya memperoleh keterampilan, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan dan membangun usaha yang berkelanjutan. Ke depan, PT PSL akan terus mengembangkan program pemberdayaan yang memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat,” seru Dewi.(chi/jpnn)