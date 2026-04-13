Pelindo Sinergi Lokaseva Wujudkan Operational Exellence Lewat Simulasi Lean Six Sigma

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelindo Sinergi Lokaseva (SPSL) menggelar Lean Six Sigma Simulation yang diikuti oleh 22 pekerja lintas fungsi di lingkungan SPSL Group pada 1 April 2026 di Pelindo Tower, Jakarta.

Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko PT Pelindo Sinergi Lokaseva, Herman Susilo menjelaskan pelaksanaan pelatihan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mendorong efisiensi proses internal dan teamwork untuk mewujudkan operational excellence, demi pemenuhan ekspektasi pelanggan, pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Melalui metode simulasi, peserta diajak untuk memahami alur bisnis secara end-to-end, mengidentifikasi ruang perbaikan serta merumuskan perbaikan yang terukur berbasis data.

Baca Juga: SPSL Berubah Nama Menjadi PT Pelindo Sinergi Lokaseva

Herman menyampaikan penguatan kapabilitas SDM menjadi elemen penting dalam mendukung transformasi perusahaan di tengah dinamika industri logistik yang terus berkembang.

“Pengembangan kapabilitas SDM merupakan fondasi utama dalam mendorong transformasi perusahaan. Kami ingin membangun budaya kerja yang tidak hanya berfokus pada eksekusi, tetapi juga pada kemampuan untuk terus beradaptasi, berinovasi, bekerjasama dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan di seluruh lini proses bisnis,” ujar Herman.

Hal ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendorong penerapan pendekatan berbasis proses dan data sebagai kunci peningkatan efisiensi operasional sekaligus menjaga kualitas layanan kepada pelanggan.

“Melalui berbagai program pengembangan seperti ini, kami mendorong setiap insan perusahaan untuk memperkuat sinergi dan memiliki pemahaman end-to-end terhadap proses bisnis, sehingga mampu menghadirkan solusi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan atas setiap tantangan dalam bisnis,” serunya.

Melalui penguatan kapabilitas SDM secara berkelanjutan, Pelindo Sinergi Lokaseva terus berupaya meningkatkan kinerja operasional, memperkuat daya saing perusahaan, serta mendukung peran Pelindo Group dalam menghadirkan solusi logistik terintegrasi berbasis pelabuhan yang berstandar global.(chi/jpnn)