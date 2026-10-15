Pelintas Batas Bawa Uang Tunai 90 Ribu Ringgit, Bea Cukai Sintete Lakukan Ini, Tegas!

jpnn.com, SAMBAS - Bea Cukai Sintete menindak upaya pembawaan uang tunai mata uang asing melebihi batas ketentuan yang tidak dideklarasikan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk pada Sabtu (10/10).

Kepala Kantor Bea Cukai Sintete Achmad Hidayat mengungkapkan penindakan tersebut bermula saat petugas melakukan pemeriksaan rutin terhadap barang bawaan milik seorang pelintas lintas batas menggunakan mesin X-ray di area Impor PLBN Aruk.

“Dari hasil pencitraan dan pemeriksaan fisik barang bawaan, petugas menemukan uang tunai mata uang Ringgit Malaysia senilai RM90.000,” ujar Achmad.



Berdasarkan kurs bulanan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-48/MK/EF.2/2026 disebutkan nilai rupiah sebesar Rp4.392,54 per Ringgit, sehingga total nilai uang tunai yang dibawa penumpang tersebut setara dengan Rp395.328.600.

Atas temuan tersebut, petugas langsung melakukan wawancara singkat serta pemeriksaan mendalam terhadap penumpang yang bersangkutan.

Hasilnya, pembawaan uang tunai dalam jumlah besar tersebut terbukti melanggar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 100/PMK.04/2018 tentang perubahan atas PMK Nomor 157/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan,

Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, Serta Pengenaan Sanksi Administratif dan Penyetoran ke Kas Negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang baik perseorangan maupun atas nama korporasi yang membawa uang tunai senilai Rp100 juta atau lebih wajib memberitahukan kepada Bea Cukai.

Apabila tidak diberitahukan, pembawa dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10 persen dari total nilai uang yang dibawa.