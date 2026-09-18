Pelita Air Bagikan Ratusan Tiket Nonton MotoGP Gratis

jpnn.com, MANDALIKA - Pelita Air menghadirkan rangkaian menarik bagi para pelanggan dalam menyambut Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit pada 9–11 Oktober 2026.

Rangkaian aktivasi berlangsung mulai akhir September hingga penyelenggaraan Pertamina Gran Prix of Indonesia 2026 pada 9–11 Oktober, dengan menjangkau penumpang dan pengunjung melalui penerbangan Pelita Air, kanal media sosial, hingga area Pertamina Mandalika International Circuit.

Di dalam pesawat, Pelita Air menghadirkan aktivasi bertajuk Lucky Seat in the Air dan Quiz on Board pada periode 21–30 September 2026 pada berbagai penerbangannya.

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Melalui Lucky Seat in the Air, Pelita Air akan menyebar sebanyak 100 tiket nonton gratis motogp ke berbagai penerbangan secara acak.

Penumpang yang beruntung akan menemukan tiket nonton gratis Motogp di kantong kursinya dan berkesempatan langsung untuk menyaksikan gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika.

Sementara melalui Quiz on Board, pelanggan di sejumlah penerbangan terpilih akan diajak mengikuti kuis selama penerbangan.

Penumpang yang berhasil menjawab pertanyaan dari awak kabin berkesempatan mendapatkan merchandise resmi maupun tiket nonton gratis MotoGP di Mandalika.

Kesempatan untuk menyaksikan langsung gelaran MotoGP juga dibuka bagi masyarakat luas melalui program paket perjalanan gratis ke Lombok, yang mencakup tiket penerbangan Pelita Air sekaligus tiket menonton balapan dari tribun VIP Premier