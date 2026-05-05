Pelita Air Hadirkan Produk UMKM Unggulan di Atas Pesawat

jpnn.com, JAKARTA - Maskapai Pelita Air meningkatkan pengalaman penumpang melalui peluncuran PAS Sky Shop, layanan belanja di atas pesawat (Sales on Board) yang mengolaborasikan produk gaya hidup modern dengan potensi lokal.

?PAS Sky Shop menawarkan kurasi produk eksklusif, mulai dari official merchandise Pelita Air, produk-produk dari brand ternama, hingga produk unggulan UMKM Mitra Binaan Pertamina Group.

?“PAS Sky Shop bukan sekadar layanan belanja, melainkan wujud komitmen Pelita Air dalam mendukung UMKM unggulan untuk mempromosikan produk terbaiknya langsung kepada pelanggan kami,” ujar Asa Perkasa, Direktur Commercial Pelita Air.

Kehadiran layanan ini menjadi etalase bagi produk lokal untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan premium.

Beberapa produk UMKM yang telah dikurasi secara eksklusif yakni Bali Ayu, yang menjual produk body & beauty care alami asal Gianyar, kemudian Adabina Scarves yang menghadirkan mukena travel dan jilbab eksklusif, serta ?Uwais Craft yang hadir dengan pouch etnik bermotif khas Pulau Dewata.

?Setiap produk dalam katalog PAS Sky Shop dipilih berdasarkan relevansi kebutuhan penumpang selama penerbangan. Untuk kemudahan transaksi, penumpang dapat melakukan pembelian langsung menggunakan kartu kredit Mastercard dan VISA.

?“Layanan ini diharapkan memberikan warna baru dalam penerbangan sekaligus menjadi bagian dari transformasi kualitas layanan kami secara berkelanjutan,” tutup Asa.

?Melalui PAS Sky Shop, sambung Asa, Pelita Air mengubah perjalanan udara menjadi pengalaman yang lebih bermakna, dengan memadukan kenyamanan terbang dengan dukungan nyata terhadap produk kebanggaan dalam negeri.(chi/jpnn)