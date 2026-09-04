Pelita Air Pertahankan Predikat Maskapai Paling On-Time di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pelita Air kembali meraih penghargaan sebagai Badan Usaha Angkutan Udara dengan On-Time Performance Terbaik Tahun 2026 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama Pelita Air Faik Fahmi di Bogor, Rabu (2/9/2026), dalam acara Aviation Award 2026 sebagai rangkaian acara Rapat Koordinasi Inspektur Penerbangan Bidang Angkutan Udara Tahun 2026.

Capaian tersebut menjadi pengakuan atas konsistensi Pelita Air dalam menjaga ketepatan waktu penerbangan sekaligus memastikan pengalaman perjalanan yang optimal bagi pelanggan.

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Penghargaan ini juga menjadi capaian kedua setelah Pelita Air meraih Best On-Time Performance pada Agustus 2025 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Direktur Utama Pelita Air Faik Fahmi mengatakan penghargaan tersebut merupakan apresiasi atas konsistensi seluruh Perwira Pelita Air dalam menjaga kualitas operasional dan ketepatan waktu penerbangan.

“Bagi kami, tepat waktu berarti menghargai waktu dan kepercayaan pelanggan. Capaian ini juga menjadi bukti bahwa konsistensi dalam menjaga ketepatan waktu membutuhkan kolaborasi seluruh elemen operasional, didukung proses kerja yang disiplin dan pemanfaatan teknologi yang tepat,” ujar Faik.

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Konsistensi Pelita Air dalam menjaga On-Time Performance juga didukung oleh pemanfaatan teknologi OnTimeX, sebuah inovasi digital yang dikembangkan melalui kolaborasi tim operasional Pelita Air untuk mengintegrasikan aspek safety, sustainability, dan efficiency dalam proses operasional penerbangan.

“OnTimeX kami kembangkan dari kebutuhan untuk menghadirkan proses operasional penerbangan yang lebih terintegrasi, efisien, dan presisi. Teknologi ini membantu tim operasional dalam mengelola berbagai data dan informasi penerbangan secara digital, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat,” kata Faik.