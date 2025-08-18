Pelita Air Resmikan Penerbangan Internasional Perdana ke Singapura
jpnn.com, SINGAPURA - Pelita Air resmi membuka rute internasional perdananya ke Singapura pada Senin, 18 Agustus 2025.
Penerbangan ini menjadi tonggak penting dalam ekspansi bisnis perusahaan yang sebelumnya telah dipercaya untuk memperkuat konektivitas udara nasional sejak 2022.
Direktur Utama Pelita Air Dendy Kurniawan mengungkapkan Singapura dipilih karena merupakan pusat konektivitas udara yang strategis di kawasan Asia Tenggara yang akan memperkuat kontribusi Pelita Air dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kami memilih Singapura sebagai destinasi internasional pertama karena negara ini merupakan hub di Asia Tenggara yang memainkan peran sentral bagi pergerakan arus wisatawan, pelaku bisnis, dan investasi menuju Indonesia," kata Dendy.
Dendy juga menjelaskan penumpang dari Singapura yang menggunakan layanan penerbangan Pelita Air ke Jakarta, memiliki kemudahan untuk melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi wisata unggulan di Indonesia melalui jaringan rute domestik Pelita Air.
Saat ini, layanan domestik maskapai penerbangan Indonesia anak usaha Pertamina itu terhubung ke 17 kota di berbagai wilayah nusantara.
Destinasi yang dilayani meliputi Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Lombok, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Kendari, Ambon, hingga Sorong.
Dengan jaringan yang luas dan terintegrasi, Pelita Air membuka akses yang lebih mudah bagi wisatawan mancanegara untuk mengeksplorasi keberagaman budaya, kekayaan alam, dan daya tarik pariwisata Indonesia melalui layanan penerbangan yang nyaman, aman dan tepercaya.
