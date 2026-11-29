jpnn.com, JAKARTA - Menyambut periode liburan Natal dan Tahun Baru, Pelita Air menghadirkan program promo Pelita Joy Fest yang menawarkan harga spesial tiket penerbangan untuk berbagai destinasi.

Program ini berlangsung pada 1–4 Desember 2026 untuk penerbangan mulai 5 Desember 2026 hingga 27 Maret 2027.

Melalui Pelita Joy Fest, pelanggan dapat membeli tiket penerbangan sekali jalan (one way) maupun pulang-pergi (round trip) dengan harga spesial hanya di website dan aplikasi Pelita Air. Penawaran ini berlaku untuk seluruh rute penerbangan selama ketersediaan kuota promo masih ada.

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Pemesanan lebih awal memberikan keleluasaan bagi pelanggan untuk menyusun agenda perjalanan, baik untuk mengisi liburan akhir tahun maupun merencanakan perjalanan pada awal tahun mendatang.

Direktur Utama Pelita Air Faik Fahmi menyampaikan Pelita Joy Fest merupakan salah satu upaya perusahaan untuk menghadirkan penawaran yang relevan dengan kebutuhan perjalanan masyarakat.

“Melalui Pelita Joy Fest, kami ingin menghadirkan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati perjalanan dengan penawaran yang lebih menarik. Kami berharap program ini dapat mendukung kebutuhan mobilitas pelanggan sekaligus menjadi pilihan untuk menikmati berbagai momen bersama orang-orang terdekat,” ujar Faik.

Ia menambahkan bahwa Pelita Air mengajak masyarakat untuk mulai merencanakan perjalanan dan memanfaatkan program ini sesuai dengan agenda masing-masing.

“Dengan periode terbang yang tersedia hingga Maret 2027, pelanggan dapat menyusun rencana perjalanan lebih awal, mulai dari liburan akhir tahun hingga berbagai agenda di awal tahun. Kami berharap Pelita Air dapat terus menjadi bagian dari perjalanan dan pengalaman berharga pelanggan,” tambah Faik.