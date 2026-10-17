Pelita Harapan & GEPSULTRA Hadirkan Pendidikan Berkualitas lewat Sekolah Oikumene

jpnn.com, JAKARTA - Pelita Harapan Group (PHG) bersama Sinode Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara (GEPSULTRA) memulai transformasi sekolah Kristen yang telah lama melayani masyarakat Kendari.

Presiden Pelita Harapan Group Dr. Stephanie Riady mengatakan transformasi Sekolah Lentera Harapan (SLH) Oikumene Kendari sebagai langkah menjaga keberlanjutan pendidikan sekaligus membuka kesempatan belajar yang lebih berkualitas bagi generasi muda Sulawesi Tenggara.

Transformasi didukung oleh pemerintah daerah melalui keterlibatan perwakilannya dalam peluncuran SLH Oikumene Kendari, Sabtu (17/10/2026), yang menandai dimulainya babak baru pengelolaan sekolah dengan dukungan pengalaman dan sistem pendidikan Pelita Harapan Group.

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Transformasi SLH Oikumene Kendari merupakan kolaborasi PHG dan GEPSULTRA untuk menata kembali pengelolaan pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membangun kepercayaan masyarakat.

SLH Oikumene Kendari dijadwalkan memulai tahun ajaran pertamanya pada 2027/2028 dengan jenjang pendidikan taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).

Stephanie transformasi tersebut bukan sekadar perubahan nama atau pengelolaan sekolah, melainkan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan tumbuh melalui pendidikan yang bermutu.

"Bagi saya, hari ini bukan sekadar tentang hadirnya sebuah sekolah baru. Ini tentang sebuah keyakinan bahwa setiap anak memiliki masa depan yang layak diperjuangkan," ujar Stephanie dalam keterangannya, Sabtu.

Menurutnya, pembaruan sekolah tidak dimaknai sebagai penghapusan sejarah, melainkan kelanjutan dari pengabdian yang telah dibangun oleh gereja dan komunitas pendidikan selama bertahun-tahun.