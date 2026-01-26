menu
JPNN.com » Olahraga » Basket » Pelita Jaya Kantongi Modal Berharga Menjelang Lawan SM Bandung

Pelita Jaya Kantongi Modal Berharga Menjelang Lawan SM Bandung

Pelita Jaya Kantongi Modal Berharga Menjelang Lawan SM Bandung
Pebasket Darious Moten saat berlaga pada ajang IBL 2026 bersama Pelita Jaya menghadapi Kesatria Bengawan Solo di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta, Minggu (25/1). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Pelita Jaya meraih dua kemenangan penting pada pekan ketiga IBL 2026.

Berlaga di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta, Minggu (25/1) tim asuhan David Singleton menang dengan skor 82-47 atas Kesatria Bengawan Solo.

Raihan ini menjadi yang kedua beruntun di kandang sendiri setelah sebelumnya mengatasi perlawanan Satya Wacana (85-45).

Hasil ini menjadi modal berharga Andakara Prastawa dan kolega yang akan menghadapi jadwal berat pada pekan keempat.

Pemilik empat kali juara tersebut dijadwalkan akan bertandang ke Rajawali Medan (28/1) dan Satria Muda Bandung (1/2) mendatang.

Pemain Pelita Jaya, Jeff Withey menilai bahwa hasil yang diraih dalam empat laga menjadi modal berharga menghadapi laga berat di pekan keempat.

Mantan penggawa Dallas Mavericks itu berharap rekan-rekannya bisa melewati dua laga ke depan dengan kemenangan.

“Kemenangan ini sangat penting bagi kami untuk terus membangun chemistry, dan mencapai target di akhir musim,” ujar pemain kelahiran 7 Maret 1990 itu.

Tim basket Pelita Jaya meraih dua kemenangan penting pada pekan ketiga IBL 2026 jelang jumpa Satria Muda Bandung.

