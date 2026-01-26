Pelita Jaya Kantongi Modal Berharga Menjelang Lawan SM Bandung
jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Pelita Jaya meraih dua kemenangan penting pada pekan ketiga IBL 2026.
Berlaga di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta, Minggu (25/1) tim asuhan David Singleton menang dengan skor 82-47 atas Kesatria Bengawan Solo.
Raihan ini menjadi yang kedua beruntun di kandang sendiri setelah sebelumnya mengatasi perlawanan Satya Wacana (85-45).
Hasil ini menjadi modal berharga Andakara Prastawa dan kolega yang akan menghadapi jadwal berat pada pekan keempat.
Pemilik empat kali juara tersebut dijadwalkan akan bertandang ke Rajawali Medan (28/1) dan Satria Muda Bandung (1/2) mendatang.
Pemain Pelita Jaya, Jeff Withey menilai bahwa hasil yang diraih dalam empat laga menjadi modal berharga menghadapi laga berat di pekan keempat.
Mantan penggawa Dallas Mavericks itu berharap rekan-rekannya bisa melewati dua laga ke depan dengan kemenangan.
“Kemenangan ini sangat penting bagi kami untuk terus membangun chemistry, dan mencapai target di akhir musim,” ujar pemain kelahiran 7 Maret 1990 itu.
