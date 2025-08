Pelita Jaya Mewujudkan Impian Reza Guntara Bertemu Lagi dengan David Singleton

jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari manajemen Pelita Jaya setelah mendatangkan David Singleton untuk IBL 2026.

Pelatih kelahiran 1 Maret 1988 itu didatangkan untuk mengisi tempat Justin Tatum yang kembali menukangi Illawarra Hawks.

Presiden tim Pelita Jaya, Andiko Purnomo mengungkapkan mantan pelatih Prawira Bandung itu dianggap sosok yang tepat untuk membesut Andakara Prastawa Dhyaksa dan kolega.

“Semua tahu David Singleton merupakan pelatih yang menerima penghargaan individu coach of the year empat kali beruntun di IBL.”

“Kami menilai kualitas, konsistensinya dan jiwa kepemimpinannya cocok di dalam tim ini,” ujar Diko saat dihubungi JPNN.com, Selasa (5/8).

Kedatangan Singleton ke Pelita Jaya membuatnya akan reuni dengan Reza Guntara.

Baca Juga: Pelita Jaya Selangkah Lagi untuk Pertahankan Gelar Juara IBL

Kolaborasi keduanya mampu membawa Prawira Bandung menjadi juara pada IBL 2023 setelah mengalahkan Pelita Jaya 2-0 dalam best of three series.

Pada pertandingan tersebut, bahkan pemain kelahiran 24 Januari 1996 itu menjadi MVP Finals.