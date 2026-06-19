Pelita Jaya Punya Rekor Buruk, Bogor Hornbills Siap Buat Kejutan di Final IBL 2026
jpnn.com - Tim basket Bogor Hornbills berupaya untuk membuat kejutan pada final IBL 2026 saat jumpa Pelita Jaya.
Pelatih Hornbills, Cesar Camara Perez menilai bahwa anak asuhannya akan berjuang untuk bisa raih trofi perdana.
Dengan semangat tersebut manajer asal Spanyol itu menilai bahwa Bogor Hornbills bisa membuat kejutan di partai final.
“Kami berada di sini untuk sebuah alasan, tim akan berjuang, bertanding, dan akan mencoba untuk meraih kemenangan," ujar pelatih terbaik IBL 2026 itu.
Cesar menilai bahwa anak asuhannya sudah melupakan dua pertemuan melawan Pelita Jaya di babak reguler.
Tercatat Daniel Wenas dan kolega harus puas telan kekalahan 75-81 di GOR Soemantri Brojonegoro, Jakarta.
Adapun di kandang sendiri di GOR Laga Tangkas tercatat tim berlogo burung Rangkong itu juga kalah dengan skor 88-92.
“Menurut saya laga final semuanya kembali imbang 0-0. Kami harus bisa fokus seusai dengan strategi permainan kami untuk bisa meraih kemenangan,” ujar manajer kelahiran 24 Agustus 1993 itu.
Bogor Hornbills berupaya memanfaatkan rekor buruk Pelita Jaya di partai puncak saat bertemu pada final IBL 2026, Jumat (19/6)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jadwal Final IBL 2026: Pelita Jaya Diprediksi Tidak Mudah Rengkuh Trofi Kelima
- Prastawa Ingatkan Pelita Jaya, Bogor Hornbills Bisa Jadi Ancaman Serius di Final IBL 2026
- Hangtuah Jakarta Buka Suara soal Isu Krisis Finansial Setelah IBL 2026
- Campus League Bakal Evaluasi Penyelenggaraan setelah Seri Nasional Basket Rampung
- Jeff Withey & Perrin Buford Jadi Aktor Protagonis Pelita Jaya Kembali Berlaga di Final IBL 2026
- Usaha Dewa United Banten Pertahankan Gelar IBL Pupus, Keok Lawan Pelita Jaya