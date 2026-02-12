Pelita Jaya Rangkul Persija Jakarta, Misi Besar Menyatukan Suporter Ibu Kota

jpnn.com - Tim basket Pelita Jaya berupaya menjangkau basis penggemar yang lebih luas di ibu kota melalui kerja sama dengan Persija Jakarta.

Presiden Pelita Jaya Andiko Ardi Purnomo menilai kolaborasi lintas cabang olahraga tersebut sebagai langkah yang jarang terjadi dan berpotensi memberikan dampak positif bagi kedua entitas.

"Kolaborasi ini bukan masalah angka, tetapi sangat penting karena bisa menumbuhkan akar rumput mulai dari SD, SMP, dan SMA."

"Dari awal kami melihat langkah ini positif untuk membuat basket menjadi olahraga yang lebih membumi, terutama di ibu kota," ujar pria yang akrab disapa Diko itu.

Bagi Pelita Jaya, kolaborasi dengan Persija Jakarta menjadi keuntungan tersendiri mengingat basis penggemar mereka di Jakarta sebelumnya masih kalah bersaing.

Tercatat, sebagian besar penggemar basket di Jakarta lebih banyak mendukung Satria Muda, sebelum klub tersebut memindahkan markasnya ke Bandung.

"Dari kolaborasi ini tentu makin banyak yang dilakukan oleh kedua tim."

"Semoga penggemar di Jakarta lebih kenal dengan Pelita Jaya sama dengan hal mereka mengenal Persija," ungkap pria yang juga menjadi Executive Vice President di Kangean Energy itu.