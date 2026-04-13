Pelita Jaya Tambah Kekuatan di Tengah Musim dengan Rekrut Perrin Buford
jpnn.com - Tim basket Pelita Jaya mengubah komposisi pemain asing pada pertengahan IBL 2026 dengan merekrut Perrin Buford.
Pemain kelahiran 25 Januari 1994 itu didaratkan manajemen Pelita Jaya menggantikan Amorie Archibald.
Vice President Pelita Jaya, Jeremy Imanuel Santoso mengungkapkan bahwa kehadiran Perrin diharapkan bisa membantu tim asuhan David Singleton bersaing di playoff dan meraih gelar juara di akhir musim.
“Ini langkah strategis kami untuk memastikan tim berada dalam kondisi terbaik menuju playoffs dan mencapai target juara IBL musim 2026.”
“Kami percaya Perrin akan meningkatkan daya saing tim sekaligus memberikan tontonan yang menghibur bagi para PJ Holics,” ujar alumni SMA 3 Teladan Jakarta itu.
Perrin Buford akan melengkapi kepingan puzzle dari Pelita Jaya setelah sebelumnya memiliki Darious Moten dan Jeff Withey.
Kolaborasi ketiganya di lapangan akan menjadi kekuatan menakutkan untuk Pelita Jaya setelah di barisan pemain lokal ada Andakara Prastawa, Agassi Goantara, serta Brandon Jawato.
Pemain asal Alabama itu menjadi komoditas terpanas di lantai bursa tengah musim IBL 2026 dengan pengalamannya bermain di Liga Jepang bersama Shimane Susanoo Magic serta Shinshu Brave Warriors.
Pelita Jaya jauh lebih solid di paruh kedua IBL 2026 setelah merekrut Perrin Buford menggantikan Amorie Archibald
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
