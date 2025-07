Pelita Jaya Tantang Dewa United di Partai Final IBL 2025

jpnn.com, JAKARTA - Partai final IBL 2025 akan mempertemukan Pelita Jaya menghadapi Dewa United Banten.

Kepastian ini didapat seusai kedua tim mengalahkan lawannya di semifinal lewat pertarungan tiga gim dalam sistem best of three series.

Pelita Jaya menyingkirkan Satria Muda seusai di gim penentuan menang dengan skor 89-79 di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta, Minggu (13/7).

Skuad asuhan Justin Tatum itu sebelumnya meraih kemenangan dengan skor 92-58.

Pada partai final nantinya Andakara Prastawa Dhyaksa dan kolega akan jumpa Dewa United Banten.

Tim asuhan Pablo Favarel mengunci tiket ke partai puncak seusai menang dengan skor 98-78 dari RANS Simba Bogor.

Klub berjuluk Anak Dewa tersebut sebelumnya meraih kemenangan di laga perdana dengan skor 100-69.

Laga ini sejatinya partai ulangan pembuka IBL 2025 pada 11 Januari silam.