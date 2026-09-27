PELNI Buka RFI Kapal Cepat untuk Pengembangan Armada

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) membuka Request for Information (RFI) untuk memperoleh informasi pasar terkait ketersediaan kapal High-Speed Craft (HSC), yang berpotensi digunakan untuk mendukung pengembangan layanan angkutan laut PELNI melalui skema sewa kapal berdasarkan waktu (time charter) atau skema potensial lainnya.

RFI ini ditujukan kepada pemilik kapal atau pihak yang mewakili pemilik kapal yang memiliki kapal cepat dan berpotensi memenuhi kebutuhan operasional PELNI.

Adapun informasi yang dihimpun mencakup ketersediaan kapal, spesifikasi teknis, kesiapan operasional, indikasi tarif sewa, serta waktu ketersediaan kapal.

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Sekretaris Perusahaan PELNI Ditto Pappilanda mengatakan penjajakan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memperoleh gambaran mengenai ketersediaan kapal cepat yang dapat mendukung pengembangan bisnis angkutan laut PELNI.

“RFI ini merupakan tahap penjajakan untuk mendapatkan informasi dan gambaran mengenai ketersediaan kapal High-Speed Craft di pasar. Informasi yang diperoleh akan menjadi bahan kajian PELNI dalam melihat potensi pengembangan layanan angkutan laut ke depan,” ujar Ditto.

Dalam RFI tersebut, PELNI membuka informasi untuk dua tipe kapal. Tipe A merupakan kapal penumpang HSC dengan konstruksi katamaran, kecepatan operasional 20–30 knot, draft 1–2 meter, dan kapasitas penumpang sekitar 300–500 orang.

Sementara Tipe B merupakan kapal penumpang HSC dengan konstruksi monohull, kecepatan operasional 20–30 knot, draft 1–1,5 meter, dan kapasitas penumpang sekitar 200–400 orang.

Kapal yang ditawarkan diharapkan bisa mendukung operasional domestik Indonesia dengan mempertimbangkan karakteristik rute, kondisi perairan, fasilitas pelabuhan, kapasitas penumpang, jangkauan pelayaran, kenyamanan, keselamatan, serta keandalan operasional.