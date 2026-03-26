Pelni Catat Penumpang Arus Balik hingga 26 Maret Capai 225.898 Orang

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni mencatat jumlah penumpang yang melakukan perjalanan arus balik hingga 26 Maret 2026 mencapai 67,5 persen atau sebanyak 225.898 orang.

“Kami optimistis jumlah penumpang arus balik akan mengalami kenaikan seiring dengan berlangsungnya periode arus mudik Angkutan Lebaran Pelni hingga 6 April 2026,” ujar Sekretaris Perusahaan Pelni Ditto Pappilanda kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ditto menyampaikan puncak arus mudik terjadi pada H-3 Lebaran atau 18 Maret 2026 dengan jumlah penumpang sebanyak 31.460 orang.

Menurut Ditto, puncak arus balik tahun ini terjadi pada Kamis (2/4) dengan proyeksi sebanyak 27.009 penumpang.

Secara umum, Ditto menyampaikan pelaksanaan arus mudik angkutan Lebaran Pelni 2026 berjalan dengan lancar dan terkendali. Pelni mencatat telah melayani 316.975 penumpang untuk periode Lebaran 2026.

“Realisasi kenaikan satu persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Ditto.

Ditto mengatakan Pelni telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadirkan Mudik Nyaman Bersama mulai dari penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, penambahan personel pelayanan, dan tenaga pengamanan.

Pihaknya juga memastikan armada yang laik untuk melaut guna menjaga kelancaran perjalanan penumpang.