Pelni dan JRP Pastikan Perlindungan Korban Kecelakaan di Pelabuhan Lorens Say

jpnn.com, MAUMERE - Gempa bumi yang terjadi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 15 Agustus 2026 lalu turut berdampak pada kawasan Pelabuhan Lorens Say, Maumere.

Peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan di area pelabuhan dan memicu kepanikan masyarakat di sekitar lokasi. Dalam kejadian tersebut, tercatat tiga orang meninggal dunia dan sejumlah korban lainnya mengalami luka-luka.

Merespons kejadian tersebut, Jasaraharja Putera bergerak cepat dengan menindaklanjuti informasi mengenai korban serta berkoordinasi dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia dan pihak terkait. Melalui perlindungan Asuransi Tanggung Jawab Jasa Pengangkutan Penumpang (ATJP-PK), JRP membayarkan santunan maksimal sebesar Rp 72,5 juta kepada ahli waris korban meninggal dunia.

Dalam penyelesaian klaim, JRP bersama Pelni melakukan verifikasi data korban dan pemenuhan dokumen yang diperlukan. Koordinasi kedua perusahaan dilakukan untuk memastikan manfaat pertanggungan dapat disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Direktur Teknik merangkap Plt. Direktur Keuangan, Umum & SDM JRP Suhardiman menyampaikan bahwa respons yang cepat merupakan bagian penting dari pelayanan perusahaan, terutama dalam menghadapi situasi yang tidak terduga.

"Sejak menerima informasi kejadian, kami segera menindaklanjutinya melalui koordinasi dengan Pelni dan pihak terkait. Pembayaran manfaat perlindungan kepada ahli waris merupakan bentuk tanggung jawab kami untuk memastikan hak atas perlindungan dapat dipenuhi secara cepat dan tepat," ujar dia.

Sementara Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Nuraini Dessy menyampaikan apresiasinya atas penanganan klaim dan sinergi yang terjalin erat dalam merespons musibah ini.

“Keselamatan dan kepastian perlindungan seluruh pengguna jasa kapal Pelni adalah prioritas utama kami. Sinergi dan penanganan cepat dari JRP dalam menyalurkan santunan ini sangat berarti bagi keluarga korban yang terdampak,” ungkapnya.