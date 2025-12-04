PELTI Targetkan 5 Medali Emas di SEA Games 2025
jpnn.com - JAKARTA - Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP PELTI) melepas 13 atlet yang akan berlaga pada SEA Games 2025 di Thailand.
Ketua Umum PP PELTI Nurdin Halid memimpin langsung pelepasan atlet yang terdiri dari tujuh putra dan enam putri itu di Klub Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (3/12).
“Hari ini kami melakukan pelepasan resmi dari pengurus PELTI kepada para atlet yang akan berjuang di Bangkok dalam rangka SEA Games,” kata Nurdin.
Dia mengatakan bahwa tenis merupakan salah satu cabang olahraga unggulan yang diharapkan dapat kembali mendulang prestasi bagi Indonesia.
“Ini adalah pertarungan untuk membawa nama baik bangsa Indonesia,” ungkapnya.
Nurdin pun mengingatkan tentang pencapaian pada SEA Games sebelumnya, yang mana tenis Indonesia menjadi juara umum dengan raihan empat medali emas.
Untuk SEA Games 2025 ini, PELTI menargetkan lima medali emas.
“Dengan lima emas, insyaallah dapat mempertahankan gelar juara umum. Itu merupakan target dari kami sekaligus target dari menpora kepada PELTI,” katanya.
PP PELTI melepas atlet tenis yang akan berlaga di SEA Games 2025. PELTI menargetkan meraih lima medali emas.
