Peluang AHY di Pilpres 2029: Capres atau Cawapres? Butuh Strategi Ganda

jpnn.com - JAKARTA - Partai Demokrat memiliki peluang menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono a.k.a AHY sebagai calon presiden pada Pilpres 2029.

Itu pandangan peneliti dari Citra Institute Efriza. Namun, Demokrat masih harus membuktikan kekuatan elektoral AHY di tingkat nasional.

Menurut Efriza AHY saat ini memiliki sejumlah modal politik.

Selain menjabat Ketua Umum Demokrat, AHY telah memiliki pengalaman di pemerintahan dan ditopang jaringan politik Cikeas.

"2029 sangat berpotensi menjadi momentum Demokrat mengusung AHY," kata Efriza.

Namun, modal struktural saja belum cukup untuk mengantarkan AHY sebagai capres.

AHY harus menunjukkan bahwa dirinya mampu meningkatkan elektabilitas sekaligus mendapatkan penilaian positif dari publik melalui kinerjanya sebagai menteri.

"Demokrat harus membuktikan terlebih dahulu bahwa AHY bukan hanya kuat secara struktural, melainkan juga memiliki daya elektoral nasional," ujarnya.