Peluang Beasiswa Cendekia Dibuka Lebar bagi Generasi Muda

jpnn.com, YOGYAKARTA - Kalangan muda didorong untuk memanfaatkan peluang beasiswa melalui program Beasiswa Cendekia BAZNAS (BCB) guna meningkatkan akses pendidikan tinggi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan Bidang Distribusi dan Pemberdayaan, H. Idy Muzayyad, dalam acara Halal Bihalal IPNU-IPPNU Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta, Sabtu (18/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Idy memaparkan materi bertajuk “Peran Penguatan Pendidikan untuk Menciptakan Generasi Unggul Masa Depan”.

Dia menegaskan bahwa pendidikan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas SDM sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.

Menurut dia, program BCB menjadi salah satu upaya untuk memperluas akses pendidikan, khususnya bagi kalangan muda dari keluarga prasejahtera.

“Program BCB merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Idy.

Program tersebut dinilai sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN serta visi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

Dia menjelaskan, program BCB telah bekerja sama dengan ratusan kampus yang tersebar di berbagai daerah, termasuk perguruan tinggi dan lembaga pendidikan berbasis keagamaan.