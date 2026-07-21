Peluang Indonesia Tampil di Piala Dunia 2030 Terbuka Lebar, Begini Penjelasannya
jpnn.com - NEW JERSEY – Justinus Laksana mengatakan Timnas Indonesia berpotensi tampil dalam Piala Dunia 2030 di bawah kepemimpinan pelatih John Herdman.
Pengamat sepak bola yang akrab disapa Coach Justin itu menilai keberadaan Pelatih Timnas Indonesia John Herdman sangat berpengaruh.
"Saya melihat, dengan pelatih John Herdman, kita (Timnas Indonesia) bisa bersaing dengan negara-negara Asia lainnya," ujar Justin ketika ditemui di Stadion New York New Jersey, Amerika Serikat, Minggu waktu setempat.
Menurut Justin, kesempatan Indonesia mendapat tiket Piala Dunia 2030 semakin terbuka jika turnamen itu jadi menggunakan format 64 tim.
Untuk itu, dia berharap Indonesia bisa menunjukkan penampilan terbaik terutama pada sesi kualifikasi Piala Dunia 2030.
"Kalau begitu, saya yakin," kata Justin.
Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan FIFA mempertimbangkan wacana Piala Dunia 2030 diikuti 64 tim, karena ingin semakin banyak negara yang bermain dalam Piala Dunia.
Piala Dunia 2030 akan digelar di Portugal, Maroko, dan Spanyol, tetapi karena menjadi perayaan 100 tahun Piala Dunia, maka FIFA akan menggelar masing-masing satu pertandingan di Uruguay, Paraguay, dan Argentina.
Kesempatan Timnas Indonesia masuk Piala Dunia 2030 semakin terbuka, simak penjelasan pengamat sepak bola ini.
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