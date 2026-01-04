Peluang Juara ACL 2: Al Nassr Diunggulkan, Persib Bandung Jadi Kuda Hitam?
jpnn.com - Footy Ranking mengeluarkan prediksi peta persaingan juara AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.
Al Nassr menjadi kandidat terkuat untuk mengangkat trofi pada akhir kompetisi.
Al Nassr Difavoritkan Juara
Klub yang diperkuat Cristiano Ronaldo tersebut menempati posisi teratas dengan peluang juara mencapai 44 persen.
Dominasi Al Nassr dalam proyeksi tersebut cukup mencolok. Sepahan dari Iran berada di posisi kedua dengan peluang 13 persen, sementara Gamba Osaka (Jepang) menyusul di peringkat ketiga dengan persentase 12 persen.
Peluang Tipis Persib
Di sisi lain, satu-satunya wakil Indonesia di ACL 2, yakni Persib Bandung masuk dalam kategori tim yang tidak diunggulkan.
Thom Haye dan kolega hanya memiliki peluang sekitar satu persen untuk keluar sebagai juara ACL 2.
Meski demikian, Persib tetap memiliki kans untuk melangkah lebih jauh.
Jalur Terjal Maung Bandung Menuju Final
Persib disebut sedikit lebih diunggulkan dibanding Ratchaburi FC dalam perebutan tiket perempat final.
