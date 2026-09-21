Peluang Kerja Terbuka Lebar, Pemprov Jateng Siapkan Tenaga Pengemudi Andal untuk Jepang
jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) akan menyiapkan tenaga kerja terampil untuk memenuhi kebutuhan pengemudi di Jepang.
Hal itu sebagai tindak lanjut kerja sama antara Pemprov Jateng dengan 3EEE Inc Japan.
"Nanti dinas pendidikan dan dinas tenaga kerja akan mendiskusikan dengan 3EEE Inc Japan,” kata
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menerima audiensi CEO 3EEE Inc Japan Norio Tanaka dan Head of the President’s Office Hideo Mori di Kota Semarang, pada Senin, 21 September 2026.
Luthfi mengatakan penyiapan calon tenaga kerja dilakukan sejak dari pendidikan vokasi dan kejuruan.
Salah satunya melalui tambahan pembelajaran bahasa Jepang sesuai level yang dibutuhkan untuk bekerja di negara tersebut.
Pemprov Jateng juga membuka peluang kolaborasi pendidikan bahasa dengan 3EEE, sehingga kemampuan calon tenaga kerja dapat disesuaikan dengan standar perusahaan maupun kebutuhan industri transportasi Jepang.
Selain kemampuan bahasa, pelatihan diarahkan pada kompetensi sebagai pengemudi, mulai dari keterampilan teknis, keselamatan transportasi, eco-driving, pemahaman regulasi, hingga pelayanan kepada penumpang.
Pemprov Jateng akan menyiapkan tenaga kerja terampil untuk memenuhi kebutuhan pengemudi di Jepang.
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