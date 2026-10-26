Peluang Marc Marquez Menjauh dari Jorge Martin Pupus, Bos Ducati Bereaksi
jpnn.com - Pembatalan MotoGP Australia 2026 membuat Marc Marquez harus menunda ambisinya memperlebar jarak dari Jorge Martin dalam persaingan klasemen.
Manajer tim Ducati Davide Tardozzi mengakui keputusan tersebut menutup peluang penting bagi pembalap andalannya untuk menambah keunggulan.
Balapan yang dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Phillip Island pada Minggu (25/10/2026) itu tidak dapat digelar akibat cuaca buruk.
Hujan deras membuat kondisi di sekitar lintasan tidak memungkinkan helikopter medis menjalankan tugasnya.
Padahal, fasilitas tersebut menjadi bagian penting dalam prosedur keselamatan balapan.
Situasi tersebut membuat penyelenggara memilih membatalkan lomba. Keputusan itu sekaligus menggagalkan kesempatan Marquez untuk meraih tambahan poin, terlebih Jorge Martin tidak bisa tampil karena dibekap cedera.
Peluang Marc Marquez Pupus
Saat ini, Marquez unggul 10 poin atas Martin. Jika berhasil memenangi balapan di Phillip Island, pembalap asal Spanyol tersebut berpeluang memperbesar keunggulannya hingga 35 poin.
Tardozzi mengakui pembatalan itu merugikan peluang Ducati. Meski demikian, dia memahami bahwa keselamatan pembalap dan seluruh pihak yang terlibat tidak bisa dikompromikan.
Pembatalan MotoGP Australia 2026 menggagalkan peluang Marc Marquez menjauh dari Jorge Martin. Bagaimana reaksi bos Ducati?
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