jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendesak pemerintah menerbitkan aturan teknis pelaksanaan seleksi CPNS 2026 yang membuka kesempatan kepada guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK dan non-ASN berusia di atas 35 tahun.

Hadrian mengatakan kepastian aturan tersebut diperlukan agar guru PPPK yang memenuhi kriteria dapat mengikuti seleksi CPNS tanpa terkendala batas usia.

“Kami meminta kepada Mendikdasmen, MenPAN RB dan BKN untuk segera menerbitkan juklak dan juknis terkait dengan guru PPPK yang usia 35 tahun ke atas boleh ikut tes CPNS,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/11).

Dia mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pemberian kesempatan bagi guru berstatus PPPK berusia di atas 35 tahun untuk mengikuti seleksi CPNS.

Namun, ketentuan mengenai kesempatan tersebut belum tercantum dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 674 Tahun 2026 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan PNS dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2026.

Karena itu, Komisi X DPR RI meminta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis segera diterbitkan, paling lambat pekan depan, untuk memberikan kepastian kepada guru yang ingin mengikuti seleksi.

“Ini harus segera karena di bawah ini sudah mulai simpang siur, sudah mulai gaduh, dan agar ada kepastian,” ujarnya.

Menurut Hadrian, selain guru PPPK, guru non-ASN yang telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) juga disepakati dapat mengikuti seleksi CPNS meskipun berusia di atas 35 tahun.