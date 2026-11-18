jpnn.com, JAKARTA - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Aida S. Budiman menyampaikan bank sentral masih melihat kemungkinan kenaikan Fed Funds Rate (FFR) sebanyak satu kali pada tahun ini dan flat pada tahun depan.

Namun, Aida menegaskan proyeksi tersebut tetap data dependent.

“Kami akan selalu melihat, mengevaluasi, dan melakukan asesmen apa yang terjadi,” kata Aida seusai RDG BI, Rabu (18/11).

Menurut Aida, BI melihat ketidakpastian di pasar keuangan global dan ekonomi global masih terus berlangsung.

Oleh karena itu, pihaknya terus mencermati situasi ini, termasuk kemungkinan kenaikan suku bunga global ke depan.

Sesuai dengan framework yang dilakukan, BI melihat proyeksi dua tahun ke depan, terutama mempertimbangkan gap dari inflasi dan gap pertumbuhan ekonomi.

“Kalau ada perubahan dan mengganggu proyeksi inflasi RI, maka akan lakukan policy rate sebagai opsi kebijakan yang dilakukan dalam rangka menjaga inflasi sesuai dengan targetnya,” kata Aida.

Adapun pada RDG November 2026, selain menaikkan BI-Rate, BI juga memutuskan untuk menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 6,75 persen.