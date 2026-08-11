Peluang Timnas Indonesia Tampil Full Team di FIFA ASEAN Cup 2026 Terbuka Lebar

jpnn.com - JAKARTA - Kabar menggembirakan datang untuk Tim Nasional Indonesia menjelang FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda berpeluang tampil dengan kekuatan terbaik karena turnamen tersebut masuk dalam kalender resmi FIFA.

Kondisi ini menjadi keuntungan besar bagi Indonesia. Pasalnya, klub-klub luar negeri memiliki kewajiban melepas pemain untuk bergabung dengan timnas pada periode FIFA Matchday.

Artinya, sejumlah pemain diaspora yang berkarier di Eropa maupun negara lain berpeluang memperkuat Timnas Indonesia. FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung 21 September hingga 6 Oktober 2026.

Indonesia mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah dan akan menggunakan dua stadion, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, serta Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir yang juga Ketua Umum PSSI menyambut positif status turnamen tersebut yang masuk kalender FIFA. Menurut Erick, situasi itu membuka peluang Indonesia mengerahkan pemain-pemain terbaik.

"Khususnya buat FIFA ASEAN, karena ini di kalender FIFA, tadi, kita bisa memberikan tim yang terbaik yang kita punya," ujar Erick Thohir.

Menurut Erick, kondisi berbeda terjadi ketika timnas harus tampil dalam pertandingan atau turnamen yang berada di luar kalender FIFA

Klub memiliki pertimbangan sendiri untuk memberikan izin kepada pemainnya.