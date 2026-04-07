Peluang Usaha Menjanjikan, LippoLand Tambah Area Komersial Baru di Park Serpong

jpnn.com, TANGERANG - LippoLand resmi meluncurkan dua produk komersial terbarunya di Park Serpong yaitu The Hive Teraza ParkHills Boulevard dan Soho Treetops ParkView Drive.

Langkah ekspansi ini menyusul pesatnya pertumbuhan jumlah penghuni dan aktivitas komunitas di Park Serpong, yang kini menjelma menjadi ekosistem hunian modern yang sangat dinamis.

"Kehadiran produk baru ini adalah bagian dari komitmen untuk mendorong Park Serpong sebagai kawasan hunian dengan fasilitas komersial yang lengkap," kata CEO LippoLand, David Iman Santosa, Selasa (7/4).

Dia menjelaskan pertumbuhan kawasan Park Serpong didukung oleh penguatan aksesibilitas. Saat ini, kawasan itu telah didukung dua akses utama baru.

Pertama, koneksi menuju Gading Serpong melalui Symphonia/Danau Melody.

Kedua, akses menuju Jalan Diklat Pemda yang mengarah ke Curug–Karawaci.

"Infrastruktur ini tidak hanya memangkas waktu tempuh ke pusat perbelanjaan dan area bisnis, tetapi juga menjadi solusi menghindari kepadatan di area Legok sekaligus mendongkrak nilai investasi properti secara signifikan," ungkapnya.

The Hive Teraza berlokasi di loop commercial sepanjang boulevard utama, area ini menjamin trafik tinggi karena berada di jalur strategis penghuni.