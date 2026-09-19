Peluk Dubes Palestina, Prabowo Tak Kuasa Menahan Air Mata di Hadapan Ribuan Santri Gontor

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tak kuasa menahan tangis saat menyapa Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdulfattah A.K. Al-Sattari.

Di hadapan ribuan santri, Prabowo terlihat tak kuasa menahan air mata setelah berpelukan dengan Dubes Palestina.

Hal itu terjadi saat Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, pada Sabtu (19/9).

Prabowo, bahkan sempat mengusap air matanya menggunakan handuk putih yang biasa dibawanya setiap kali berpidato.

Mulanya, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyapa satu per satu duta besar yang hadir dalam acara Kesyukuran 100 Tahun Gontor.

Saat tiba giliran menyebut Duta Besar Palestina, Prabowo langsung meneriakkan dukungan bagi kemerdekaan Palestina.

“Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine,” ucap Prabowo yang disambut para alumni, santri, serta tamu undangan yang hadir.

Dubes Palestina, Abdulfattah, kemudian mengangkat sebuah sorban untuk diserahkan kepada Presiden.