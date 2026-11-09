Pelunasan Bipih Haji Reguler 2027 Mulai Besok, Ini Daftar Biaya Per Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI secara resmi membuka tahapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi jemaah haji reguler tahun 1448 H/2027 M mulai Selasa, 10 November 2026.

Pembukaan pelunasan dilaksanakan sesuai dengan regulasi teknis penetapan kuota, besaran biaya, serta petunjuk tata cara pelunasan Bipih reguler musim haji 1448 H/2027 M.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Haji dan Umrah, Nurchalis mengimbau seluruh jemaah haji reguler yang masuk dalam alokasi kuota keberangkatan, untuk segera memanfaatkan alokasi waktu pelunasan yang telah ditentukan.

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"Pelunasan Bipih tahap pertama resmi kami buka mulai besok, Selasa 10 November 2026. Kami mengimbau seluruh jemaah haji reguler yang berhak melunasi untuk memperhatikan batas waktu transaksi perbankan, melakukan pemeriksaan kesehatan guna memenuhi syarat istitaah kesehatan, serta memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dalam kondisi aktif," tegas Nurchalis di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Proses pelunasan Bipih Reguler Tahun 1448 H/2027 M terbagi ke dalam dua tahapan yang dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB.

Pelunasan tahap kesatu berlangsung dari tanggal 10 November hingga 10 Desember 2026.

Tahap pertama dikhususkan bagi jemaah haji reguler lunas tunda berangkat, jemaah yang masuk alokasi kuota keberangkatan tahun berjalan, dan prioritas jemaah haji lanjut usia.

Sementara itu, pelunasan tahap kedua dijadwalkan pada 16 s.d. 31 Desember 2026 apabila masih terdapat sisa kuota dari tahap pertama.