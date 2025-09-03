Peluncuran LiuGong Finance Indonesia dan Customer Day Sukses Digelar
jpnn.com, JAKARTA - LiuGong menggelar peluncuran LiuGong Finance Indonesia serta Customer Day di Jakarta pada 28-29 Agustus lalu.
Lebih dari 300 tamu undangan menghadiri acara penting ini, termasuk perwakilan pemerintah Indonesia, pemimpin asosiasi industri, klien-klien dari sektor pertambangan, infrastruktur, dan pertanian, serta perwakilan tim manajemen LiuGong.
Para peserta acara yang ikut hadir, antara lain Chairman LiuGong Zheng Jin; President LiuGong Luo Guobing; Direktur Promosi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI Cahyo Purnomo; serta China Chamber of Commerce di Indonesia Sun Shangbin.
Acara Customer Day mengambil tema "Mempererat Sinergi, Membangun Kepercayaan, dan Menciptakan Indonesia yang Berkelanjutan Lewat Kerja sama", memaparkan berbagai pencapaian dan komitmen jangka panjang LiuGong di pasar Indonesia.
Di acara ini, LiuGong menampilkan alat berat pengerukan tanah, alat kerek, alat pertambangan, serta lini alat berat bertenaga listrik.
Berbagai solusi alat berat bertenaga listrik dan berteknologi pintar, dirancang untuk pasar Indonesia, juga menarik banyak perhatian pelanggan.
Selain itu, babak final 8th LiuGong Global Skills Competition tingkat Indonesia turut digelar oleh LiuGong sebagai bukti dari komitmen dalam pembinaan SDM, serta peningkatan keahlian profesional di kalangan teknisi lokal.
Sebagai salah satu produsen alat berat konstruksi terkemuka asal Tiongkok, LiuGong menganut prinsip lokalisasi, valuasi bisnis, serta pembangunan berkelanjutan sejak merambah pasar Indonesia pada 2006. LiuGong juga aktif berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi dan pembangunan sosial di Indonesia.
Peluncuran LiuGong Finance Indonesia dan Customer Day mencerminkan komitmen besar LiuGong pada aktivitas operasional di pasar lokal.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- PT Torindo Jaya Persada Fokus Ekspansi Alat Berat di Sektor Pertambangan
- BRI Insurance Bayarkan Klaim Asuransi Alat Berat Rp 1,3 Miliar
- Kanwil Bea Cukai Jakarta Berikan Izin Fasilitas PLB Kepada Pelaku Industri Alat Berat
- Respons Cepat, BRI Insurance Bayarkan Klaim Asuransi Rp900 Juta di Jambi
- Hadir di Mining Indonesia 2024, Zoomlion Indonesia Raih Kontrak Lebih Rp 800 Miliar
- Zoomlion Tampilkan Inovasi Industri Alat Berat yang Disesuaikan Kebutuhan Lokal