Peluncuran Platform Shiratha, KEIND dan LW MUI Akan Restorasi Kampung Buya Hamka

jpnn.com, JAKARTA - Platform layanan perjalanan ibadah Shiratha diperkenalkan ke publik bersamaan dengan pengumuman agenda Charity Fun Run For Buya Hamka.

Acara puncak dijadwalkan berlangsung pada 13 September 2026 di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, dengan target partisipasi sebanyak 500 peserta.

Langkah ini diwujudkan melalui kolaborasi strategis antara Shiratha, Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND), serta Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (LW MUI).

Selain mengusung misi kebugaran, ajang lari santai ini memiliki dimensi sosial, di mana seluruh dana hasil pendaftaran senilai Rp100.000 per peserta akan disalurkan untuk mendukung proyek perbaikan dan revitalisasi destinasi wisata syariah Kampung Buya Hamka di Danau Maninjau, Sumatera Barat.

CEO & Founder Shiratha Aan Yugiastomo menjelaskan kegiatan ini menjadi momen sosialisasi awal bagi hadirnya Shiratha serta pembentukan Badan Haji dan Umrah di bawah naungan KEIND.

"Kami berkolaborasi dengan MUI untuk bisa memanfaatkan kegiatan ini menjadi bagian dari program lembaga wakaf MUI. Nanti akan disampaikan program seperti apa, sehingga ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi program-program kami ke depannya. Momentum tersebut kami akan memperkenalkan badan haji dan umrah," kata Aan dalam Launching and Charity Fun Run For Buya Hamka yang diselenggarakan Shiratha di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2026).

Aan menambahkan seluruh dana partisipasi peserta lari akan dialokasikan penuh untuk pembangunan fasilitas penunjang di area kelahiran pahlawan nasional tersebut, yang diperkirakan memerlukan anggaran awal restorasi sekitar Rp1,5 miliar.

Dia mengatakan launching Shiratha ini sebagai penanda momentum penting rebranding identitas baru dari Treetan menjadi Shirata serta komitmen dalam mendukung aksi kemanusiaan.