Peluru Masih Bersarang di Mata Pelajar di Garut, Cita-cita Jadi TNI Terancam Pupus

jpnn.com, GARUT - Mata kiri pelajar asal Garut Pazwa Pahaludin (15 tahun), terancam buta permanen setelah tertembak airsoft gun di sebuah vila saat mengikuti acara reuni SMP.

Keluarga korban berharap polisi segera menangkap pelaku penembakan yang saat ini masih buron.

Ibu korban Fitri Setiawati berharap pelaku diberikan hukuman berat.

"Kalau pelakunya sudah tertangkap, saya ingin dia dihukum seberat-beratnya, kalau bisa seumur hidup," kata Fitri saat dihubungi, Rabu (7/10).

Menurutnya, berdasarkan pemeriksaan dokter, anaknya terancam kehilangan penglihatan sebelah matanya. Tindakan itu juga disebutnya merenggut masa depan putranya.

"Dia sudah menghancurkan masa depan anak saya. Saya tidak mau ada kata maaf," tegasnya.

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"Saya yang melahirkan dan membesarkan anak saya. Saya ingin pelaku dihukum seberat-beratnya," lanjutnya.

Fitri menyampaikan, Pazwa bercita-cita menjadi anggota TNI saat dewasa kelak.