Pemadam Karhutla di Riau Difasilitasi Tabung Oksigen
jpnn.com, PEKANBARU - Satbrimob Polda Riau membekali personel gabungan yang bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan tabung oksigen untuk membantu menghadapi kepungan asap dan panas saat memadamkan api.
Kabag Ops Satbrimob Polda Riau AKBP Rivana Wahdi mengatakan penggunaan oksigen dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di lokasi kebakaran yang dinilai lebih berat dibandingkan hari sebelumnya.
“Hari ini pemadaman kami berbeda dengan hari kemarin karena melihat kondisi asap semakin tebal. Oleh karena itu, kami membawa oksigen untuk personel yang melakukan pemadaman di bagian depan,” kata Rivana di lokasi karhutla, Selasa (25/8).
Menurut Rivana, tabung oksigen tersebut disiapkan untuk membantu personel yang harus bekerja di tengah kepungan asap tebal dan suhu panas.
Dalam operasi pemadaman kali ini, sebanyak 10 tabung oksigen dibawa ke lokasi.
“Hari ini kami bawa 10 tabung oksigen. Masa pakainya sampai satu jam dan juga membantu mempercepat proses pemadaman,” ujarnya.
Sebanyak 58 personel dikerahkan untuk melakukan pemadaman.
Namun, petugas masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, salah satunya keterbatasan sumber air.
Satbrimob Polda Riau membekali personel gabungan yang bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan tabung oksigen.
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