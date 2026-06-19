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Pemadaman Listrik PLN Bikin Traffic Light di Samsat Bandung Padam

Pemadaman Listrik PLN Bikin Traffic Light di Samsat Bandung Padam
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Ilustrasi lampu lalu lintas. Foto: Instagram tmcpolrestabesbandung

jpnn.com, KOTA BANDUNG - Lampu lalulintas di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, tepatnya di dekat Samsat, tidak berfungsi akibat pemadaman listrik yang dilakukan PLN.

Kepala Dishub Bandung, Rasdian Setiadi mengatakan, dampak pemadaman listrik, lampu lalulintas atau traffic light di Samsat Bandung.

"Iya, pemadaman dari sananya. Pemadaman arus ini PLN, jadi berpengaruh ke kami," kata Rasdian, saat dikonfirmasi, Jumat (19/6/2026).

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Rasdian mengaku sudah memerintahkan petugasnya untuk ikut membantu polisi mengatur arus lalulintas.

Adapun dari informasi yang diterimanya, pemadaman listrik oleh PLN berlangsung dari pukul 12.00 - 16.00 WIB.

"Saya suruh petugas ke sana bantu atur," ucap dia.

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Menurut Rasdian, operasional traffic light di Kota Bandung belum menggunakan solar cell sehingga ikut terdampak ketika PLN melakukan pemadaman secara bergilir.

"Karena yang penggunaan solar cell-nya kan nggak ada kita mah, semuanya konvensional," ungkapnya. 

Lampu lalulintas di Soetta dekat Samsat Bandung mati akibat pemadaman listrik PLN pada Jumat siang.

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