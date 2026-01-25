Pemain Angklung Tenggelam Terseret Arus di Sungai Musi

jpnn.com, PALEMBANG - Seorang remaja asal Palembang bernama Rizky Romadon (15) yang berprofesi sebagai pemain angklung keliling dilaporkan tenggelam terseret arus Sungai Musi, Kelurahan anjung Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sabtu (24/1/26) sekitar pukul 17.30 WIB.

Informasi yang didapat, kejadian berawal pada Sabtu (23/1/2026) sekitar pukul 10.15 WIB, korban bersama tiga orang rekannya yang sama-sama berasal dari Kota Palembang setelah melaksanakan aktivitas mengamen.

Selanjutnya mereka pergi ke sungai untuk bersih-bersih dan sekalian mandi. Ketika sedang mandi tiba-tiba tubuh korban terseret arus, rekan korban yang melihat kejadian tersebut segera memberikan pertolongan dengan cara memegang tangan korban. Namun, dikarenakan derasnya arus sungai membuat pegangan tangan korban terlepas hingga membuatnya seketika tenggelam.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin menerangkan bahwa anggotanya sudah berangkat menuju lokasi kejadian guna melakukan pencarian terhadap korban.

"Ya benar, laporan yang kami terima seperti itu dan saat ini Tim Rescue kami sudah berada di lokasi untuk melakukan pencarian," terang Raymond, Minggu (25/1/2026).

Metode yang dilakukan yaitu dengan dengan membagi Tim SAR Gabungan menjadi 2 SRU. SRU 1 melakukan pencarian dengan cara menyisir aliran sungai musi sejauh 10 KM² ke arah timur laut dengan menggunakan perahu karet dan perahu masyarakat.

"Sedangkan SRU 2 jika dimungkinkan akan melakukan pencarian dengan cara penyelaman serta melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat yang berada di sepanjang pesisir aliran sungai," tutup Raymond. (mcr35/jpnn)