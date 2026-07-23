Pemain Baru Persib Ini Mengaku Kondisi Masih Kaku dan Lelah, Ada Apa?

jpnn.com - BANDUNG - Winger anyar Persib Bandung Luka Menalo mulai menikmati kesehariannya di negara baru, Indonesia.

Proses adaptasi masih dilalui Luka Menalo yang musim ini adalah tahun pertamanya berkiprah di luar negeri.

Sebelumnya, pemain berusia 30 tahun itu banyak melalangbuana di klub Liga Eropa, sampai akhirnya mencari tantangan baru dalam kariErnya di Indonesia.

Baca Juga: Berguinho Ungkap Alasan Persib Bandung Harus Latihan Berat Jelang Piala Presiden 2026

Menalo mengatakan, sejak tiba di Bandung, banyak hal yang perlu dia lakukan, salah satunya latihan persiapan turnamen pramusim Piala Presiden 2026.

Kelelahan jadi proses yang harus Menalo lalui, untuk bisa berkembang dan menemukan ritme barunya bersama Persib.

"Saya merasa kaku dan lelah, tentu saja, tetapi itu normal. Kami berada di masa pramusim, kami sedang menunggu pertandingan," kata Menalo di Bandung, Kamis (23/7/2026).

Baca Juga: Persib Resmi Melepas Penyerang Muda Ferdiansyah

Eks penggawa FK Sarajevo itu menantikan atmosfer di stadion dalam laga debutnya di Piala Presiden.

Meski dia belum tahu pasti ihwal rencana pelatih menurunkan pemain baru, tetapi Menalo terus mengasah diri agar performanya tidak menurun.