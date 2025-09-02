Pemain dalam Kondisi Bugar, Timnas U-23 Indonesia Siap Tempur Lawan Laos

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional U-23 Indonesia akan memulai perjuangan di laga perdana Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 melawan Laos di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (3/9).

Pelatih Timnas U-23 Indonesia Gerald Vanenburg mengatakan bahwa kondisi anak asuhnya bugar dan mereka siap tempur melawan Laos pada laga tersebut.

Juru taktik kelahiran 5 Maret 1964 itu menyebut para pemainnya dalam kondisi bugar setelah menjalani beberapa pertandingan di Super League 2025/26.

Dengan berlatih dan bermain di klub masing-masing, mereka datang ke pemusatan latihan dalam kondisi jauh lebih baik dan siap tampil membela Timnas U-23 Indonesia.

“Kondisi para pemain lebih baik daripada sebelumnya. Karena sekarang mereka sudah berada di kelas masing-masing dan sudah berlatih. Jadi, diharapkan kondisi fisik juga sudah oke,” ujar Gerald dalam laman Kita Garuda.

Timnas U-23 Indonesia tergabung di Grup J bersama Laos, Macau, Korea, pada babak Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Skuad Garuda Muda diharapkan bisa menembus babak utama untuk dapat mengulang prestasi pada 2024 lalu.

Saat itu, Timnas U-23 Indonesia yang masih diasuh Shin Tae Yong mampu melangkah hingga semifinal sebelum kalah dari Uzbekistan 0-2.