Pemain Diaspora dari Eropa Tiba di Jakarta, Elkan Baggott Datang Lebih Awal

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia melakukan persiapan awal menjelang FIFA Series 2026 melawan Saint Kitts dan Nevis.

Beberapa pemain yang dipanggil John Herdman sudah berkumpul di Jakarta untuk melakukan persiapan menghadapi tim berjuluk The Sugar Boys itu.

Terlihat pemain yang bermain di Super League yakni Rizky Ridho (Persija Jakarta), Ivar Jenner (Dewa United Banten), hingga Nadeo Argawinata (Borneo FC) terlihat sudah tiba untuk menjalani pemusatan latihan.

Kejutan dalam video yang diunggah Timnas Indonesia terlihat saat kedatangan Elkan Baggott.

Pemain kelahiran 23 Oktober 2002 itu akhirnya kembali memperkuat skuad Garuda setelah terakhir pada Piala Asia 2023 silam di Qatar.

Rencananya beberapa pemain yang merumput di Eropa, yaitu Jay Idzes (Sassuolo), Kevin Diks (Borussia Monchengladbach), Calvin Verdonk (Lille), sampai Marten Paes (Ajax Amsterdam) akan menyusul dan baru tiba di Jakarta pagi ini.

Dijadwalkan Rabu (25/3) seluruh pemain sudah lengkap dan siap menggelar persiapan awal jelang FIFA Series 2026.

Pertandingan Timnas Indonesia melawan Saint Kitts dan Nevis akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3).