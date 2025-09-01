Pemain Diaspora di BRI Super League: Anugerah atau Ancaman Bagi Timnas Indonesia?

jpnn.com - BRI Super League musim 2025/26 makin semarak dengan kehadiran para pemain diaspora..

Sejumlah klub papan atas aktif mendatangkan pemain keturunan Indonesia yang sebelumnya berkarier di Eropa.

Persib Bandung menjadi yang paling agresif dengan merekrut Thom Haye dan Eliano Reijnders.

Sebelumnya, Persija Jakarta mendatangkan Jordi Amat, Dewa United mengamankan Rafael Struick, dan Bali United memperkenalkan Jens Raven sebagai tambahan amunisi.

Fenomena ini membawa dampak berlapis, baik positif maupun negatif.

Secara positif, kehadiran pemain diaspora membawa standar baru dengan kultur sepak bola Eropa yang lebih maju, baik dalam hal taktik, disiplin, maupun tempo permainan.

Hal inilah yang diharapkan oleh Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan saat mendatangkan pemain diaspora.

"Kami percaya kualitas dan pengalamannya akan menjadi tambahan penting untuk ambisi Persib," ujar Adhitia ketika Persib memperkenalkan Thom Haye.