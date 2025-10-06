menu
Pemain Diaspora Mulai Berdatangan, Timnas Indonesia Panaskan Mesin di Arab Saudi

Pemain Diaspora Mulai Berdatangan, Timnas Indonesia Panaskan Mesin di Arab Saudi
Suasana latihan Timnas Indonesia di Jeddah jelang laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Tercatat, Skuad Garuda sudah tiba di Arab Saudi dan langsung menggelar sesi latihan untuk menyesuaikan kondisi cuaca serta atmosfer pertandingan.

Timnas Indonesia Mantapkan Persiapan di Arab Saudi

Dari daftar pemain yang sudah tiba sejauh ini, sebanyak 18 nama telah berlatih bersama tim asuhan Patrick Kluivert.

Manajer Timnas Indonesia Sumardji mengungkapkan, beberapa pemain yang berkarier di luar negeri juga mulai berdatangan ke Negeri Petro Dolar.

“Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On datang menyusul. Total pemain yang sudah tiba 16 orang,” ungkap Sumardji saat dihubungi Minggu (5/10/2025).

Pemain Sudah Berlatih di Bawah Komando Kluivert

Kedatangan Idzes dan Nathan melengkapi Skuad Garuda yang sebelumnya sudah diisi pemain-pemain dari kompetisi domestik, termasuk BRI Super League.

Dalam waktu dekat, seluruh pemain direncanakan sudah berkumpul untuk menjalani latihan penuh menjelang dua laga penting Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Jadwal Timnas Indonesia

Timnas Indonesia akan membuka perjuangan di putaran keempat dengan menghadapi Arab Saudi pada Kamis (9/10/2025) mendatang.

Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026

